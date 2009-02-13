В Украине уже зарегистрировано 932 тыс. безработных

В Украине на сегодня официально зарегистрировано уже 932 тыс. безработных.

К концу года их количество может вырасти в три раза, прогнозируют в Государственном центре занятости.

Как передает ICTV, 3 млн. 200 тыс. безработных – это почти 9% активного населения страны. По расчетам Центра, для такого количества безработных на выплату пособия потребуется почти 5 млрд. грн. В Государственном центре занятости утверждают, что деньги есть и хватит их всем.

Между тем в Центре с оптимизмом смотрят в будущее, даже отметили позитивную тенденцию: говорят, с каждым днем в Украине регистрируется все меньше людей, потерявших работу.

В декабре 2008-го в центры занятости ежедневно обращалось по 7 тыс. человек, теперь - всего тысяча.

Как отметил начальник Управления организации предоставления социальных услуг Государственного центра занятости Виктор СУХОМЛИН: "Мы ожидаем безработицу где-то на уровне 8,5-9% от активного населения Украины. Критическая черта, я думаю, что есть такие оценки - 15 и больше процентов".