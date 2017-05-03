Убытки "Дельта Банка" за три года до банкротства превысили 42 миллиарда – Фонд гарантирования

Независимый аудитор оценил убытки неплатежеспособного "Дельта Банка", не отраженные финучреждением в учете за три года до признания его неплатежеспособным – с марта 2012 по март 2015 года - в 42,1 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц со ссылкой на результаты комплексного анализа неплатежеспособного "Дельта Банка" (forensic), подготовленные аудиторской компанией "Эрнст энд Янг".

Согласно отчету аудитора, сумма является расчетной и основана на выборочном анализе, потому не может считаться суммарным убытком банка, при этом полная сумма возможных убытков не поддается оценке из-за разницы во времени возникновения и расхождения обменных курсов, недостаточности документации и разногласий в оценочной стоимости.

В частности, аудиторы обнаружили значительные пробелы в документации и искажения в учетных записях, включая управленческие решения по кредитам и другим финансовым инвестициям, судебным делам, приобретенным кредитам, операциям со связанными сторонами.

Как следует из заключения, банк мог нарушать нормативы ликвидности еще в 2012 году, однако в этот период не сообщал о таких нарушениях.

Фонд отметил, что компания "Эрнст энд Янг" стала исполнителем услуг комплексного анализа неплатежеспособного "Дельта Банка" в декабре 2015 года по результатам проведенного тендера.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации "Дельта Банка", крупнейшего неплатежеспособного финучреждения страны, 8 октября 2015 года. Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.