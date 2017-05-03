ГПУ: из двух обанкротившихся банков топ-менеджеры и акционеры украли 4 миллиарда

Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хищения должностными лицами, акционерами ПАО «КБ «Пивденкомбанк» и ПАО «Терра Банк» денежных средств на общую сумму более 4 млрд грн, в результате чего указанные банки оказались неплатежеспособными.

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Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, совместно с Управлением процессуального руководства по уголовным производствах Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хищения в течение 2011-2014 годов должностными лицами и акционерами ПАО «КБ «Пивденкомбанк» и ПАО «Терра Банк», владельцем которых был Р.Цыплаков, денежных средств на общую сумму более 4 млрд грн, в результате чего банки оказались в состоянии неплатежеспособности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что хищение указанных средств совершено путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.

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В настоящее время следствием доказаны факты хищения принадлежащих ПАО «Терра Банк» 360 млн грн, в связи с чем сообщено о подозрении в совершении хищений денежных средств банков в особо крупных размерах семи членам установленной преступной организации во главе с Русланом Цыплаковым. В состав преступной организации также входили другие собственники и руководство ПАО «Терра Банк» и руководители ряда юридических лиц, которые для создания видимости обеспечения кредитных обязательств предоставляли в залог банку имущество, стоимость которого в сотни раз была завышенной, либо вообще не принадлежало залогодателям.

В ГПУ отметили, что 27 апреля при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины следователями проведены обыски по месту жительства данных лиц, входящих в преступную организацию.

В отношении двух членов организации судом решается вопрос об избрании меры пресечения, еще пять человек объявлены в розыск.