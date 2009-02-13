Доллар в украинских банках подешевел на 3 коп.

Сегодня средний курс покупки доллара в банках подешевел на 3 коп. – до 8,16 грн., продажи – на 3 коп. – до 8,28 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня уменьшился на 0,3% по сравнению с 12 февраля и составил 10,50 грн., курс продажи снизился на 0,5% – до 10,85 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине не изменился и составил 0,2053 грн., курс продажи повысился на 0,7% – до 0,2454 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня уменьшился на 0,4% по сравнению с 12 февраля и составил 8,15 грн., продажи – снизился на 0,2% – до 8,28 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,54 грн. (на 0,3% дешевле, чем 12 февраля), продают – по 10,84 грн. (на 0,6% дешевле).

Комбанки столицы предлагают купить российские рубли в среднем по 0,2088 грн. (на 1,2% дороже, чем 12 февраля), продают – по 0,247 грн. (на 0,8% дороже).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«Диамантбанк»: доллар США – 8,15/8,27 грн., евро – 10,55/10,90 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,10/8,30 грн., евро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,15/8,28 грн., евро – 10,60/11,00 грн., рубль – 0,215/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,88141 грн., к российскому рублю – 0,22126 грн.