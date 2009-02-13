ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

В статье «Конкуренты засохли» газета «Экономические известия» подает оценки генерального директора Украинской аграрной конфедерации Сергея Стоянова и руководителя группы экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса Владимира Лапы относительно перспектив аграрного экспорта Украины на 2009 год. Ряд стран пострадали из-за самой серьезной засухи за последние десять лет, а с другой стороны на мировой рынок выходит мощный импортер Китай, который из-за погодных условий также не сможет насытить потребность страны в зерне собственными ресурсами, отмечают эксперты.

http://www.eizvestia.com/markets/full/4176985

Газета «Дело» в материале «Заемщики могут застраховаться от безработицы» рассказывает о возможности граждан застраховать свою платежеспособность на случай безработицы. Комментарии относительно этой проблемы дают председатель правления компании «Альфа Страхование» Яцек Мейзнер, председатель правления компании «Страховые традиции - Жизнь» Андрей Лупырь и начальник управления личного страхования компании «Альфа Страхование» Сергей Сабарин.

http://delo.ua/news/100820/

Газета «Дело» в публикации «Минтранс пожалеет автоперевозчиков» рассказывает о законопроекте Министерства транспорта, который предусматривает снижение налогов для автоперевозчиков. Приводятся комментарии по этому поводу заместителя министра транспорта и связи Леонида Сергиенко и вице-президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АСМАП) Леонида Докиля.

http://delo.ua/news/100807/

В статье «Химикам достанется своя добыча» издание «Коммерсантъ» сообщает о наличии в распоряжении редакции протокола совещания, проведенного в Кабинете министров 4 февраля и посвященного ситуации с ценами на минудобрения и газ для химической промышленности. По итогам этого совещания Юлия Тимошенко поручила Минпромполитики, Минтопэнерго, Минэкономики и НАК «Нафтогаз Украины» разработать проект постановления о предоставлении производителям удобрений права покупать газ у украинских газодобывающих компаний, а также изучить зарубежный опыт (в частности, румынский) по установлению для этих химпредприятий дифференцированных тарифов на газ в зависимости от цен на их продукцию на мировом рынке.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1117900

В издании «Коммерсантъ» также размещен сегодня материал «Инвестбанки ушли в минус», рассказывающий о том, что крупнейшие европейские инвестиционные банки KBC Group и Credit Suisse получили рекордные убытки в IV квартале 2008 года. По мнению экспертов, их украинских «дочек» ожидает сокращение инвестиций из-за высоких рисков украинского рынка. Предлагаются оценки ситуации от руководителя представительства Credit Suisse в Украине Юлии Линденманн, директора управления инвестиционно-банковских услуг ИК Dragon Capital Брайана Беста и других экспертов.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1117924

Газета «Голос Украины» разместила сегодня «Открытый ответ Министерства труда и социальной политики Украины народному депутату Украины Василию Харе», в котором излагаются отдельные проблемы оформления пенсий участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сообщается, что

Министерство в пределах своих полномочий готово предоставить всем гражданам всю необходимую помощь для решения подобных вопросов, готово оказывать содействие и помогать, но в пределах действующего законодательства.

http://www.golos.com.ua/rus/article/1234448408.html

В публикации «Россияне – плохие парни, но они могут говорить с Европой» издание «Украина молода» предлагает комментарий британского аналитика, советника НАТО по вопросам Украины Джеймса Шерра о потерях Украины в «газовой войне» с Россией и о том, чем это угрожает нам в ближайшем будущем.

http://www.umoloda.kiev.ua/number/1348/158/47535/

Газета «Урядовый курьер» в материале «В приоритетах – зона свободной торговли» осветила взгляды министра экономики Богдана Данилишина относительно перспектив создания в Украине зон свободной торговли, высказанные им на очередной коллегии ведомства. «Заключение договоров о свободной торговле имеет целью диверсификацию и наращивание экспорта украинской продукции», - отметил министр.

http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=853

СМИ России

Издание «Коммерсантъ» разместило материал «Владимир Путин выразил нематериальную благодарность нефтяникам», в котором рассказывается о вчерашнем совещании по вопросам развития нефтяной отрасли России, проведенном премьер-министром в городе Кириши Ленинградской области.

На нем Путин откровенно дал понять: нефтянка, «при всем уважении к ней», не получит тех льгот, на которые рассчитывает, в том числе по сравнению с другими отраслями промышленности.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1117726

В статье «Убыточные спекулянты» газета «Ведомости» подает сведения из отчетности 12 крупнейших российских банков, оказавшейся в распоряжении редакции. Если бы не девальвация рубля, большинство крупнейших банков в январе были бы убыточными, пишет издание. Причина — резкий рост резервов на возможные потери по ссудам.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/13/181602

В «Независимой газете» опубликован материал «Центральный банк поймали за руку», в котором подается доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Из этого документа следует, что разница между реальным и официальным объемом международных (золотовалютных) резервов страны может достигать 9%, или около 35 млрд. долл. Другие эксперты считают, что эта разница еще больше, она почти достигает 40 млрд. долл.

http://www.ng.ru/economics/2009-02-13/1_bank.html?mthree=2

Газета «Московский комсомолец» в материале «Пенсии вырастут и задержек с выплатами не будет» подает высказывания главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова о планах повышения пенсий россиян в 2009 году. Он, в частности, сообщил, что базовая часть пенсии в 2009 году будет повышаться дважды: с 1 марта - до 1950 рублей и с 1 декабря - до 2460 рублей.

http://www.mk.ru/blogs/MK/2009/02/13/krizis/394641/

(УНИАН)