Fitch снизил рейтинг Украины

Fitch снизил кредитные рейтинги Украины в четверг, и заявил что в стране увеличиваются риски банковского и валютного кризисов, особенно в случае, если ей не удастся выполнить условия кредитного соглашения с МВФ. Об этом сообщает агенство Reuters.

Рейтинговое агенство также снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте до уровня В с В+. Прогноз по рейтингам негативный.

«Политический консенсус, который нужен Украине чтобы соотвествовать условиям программы МВФ, очень хрупкий, в то время как глобальные и местные условия продолжают ухудшаться с октября 2008 года», заявил аналитик Fitch Ендрю Колкухун

Fitch в то же время подтвердил краткосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне В.

Fitch допускает, что второй транш кредита stand by Международного валютного фонда Украина получит с задержкой.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Как сообщалось, в середине октября 2008 года Fitch понизил рейтинг Украины с ВВ- до В+.