Fitch понизил рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитные рейтинги Украины и заявило, что в стране увеличиваются риски банковского и валютного кризисов, что усугубится, если ей не удастся выполнить условия кредитного соглашения с МВФ.

Сообщение об этом обнародовано на сайте агентства.

Рейтинговое агентство также снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «В+» до «В», прогноз – негативный.

«Политический консенсус, который нужен Украине, чтобы соответствовать условиям программы МВФ, очень хрупкий, в то время как глобальные и внутренние условия продолжают ухудшаться с октября 2008 года», – заявил аналитик Fitch Ендрю КОЛКУХУН.

Отметим, в конце января с.г. о прекращении сотрудничества с Fitch заявил банк «Надра» (отметив при этом, что продолжает сотрудничество с Moody’s Investors Service и Standard&Poor’s). А уже 13 февраля о прекращении сотрудничества с Fitch заявил и банк "Кредит-Днепр". В сообщении банка указывается: "11.02.2009 международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Банка «Кредит-Днепр» на уровне В-, снизив при этом рейтинг Украины с В+ до В, после чого «Кредит-Днепр» прекратил с агентством сотрудничество. "В условиях отсутствия рынка международных заимствований принято решение продолжить работу с одним из двух рейтинговых агентств — Moody’s," - отметил председатель правления банка «Кредит-Днепр» Павел Макаров».

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель отдела международного рейтингового агентства Fitch по развивающимся странам Европы Эдвард ПАРКЕР заявил, что рейтинг Украины будет зависеть от оценки Международным валютным фондом (МВФ) состояния украинской экономики.

По словам Э.ПАРКЕРА, дальнейшее снижение рейтинга Украины будет весьма вероятным в случае, если доклад МВФ покажет, что она не выполняет условия соглашения, достигнутого с фондом в прошлом году.

"Кредит МВФ, безусловно, помог, но, с нашей точки зрения, он не такой уж и большой, учитывая значительные потребности Украины во внешнем финансировании. Соглашение с МВФ основано на достаточно оптимистичной оценке и подвержено политическим рискам", – отметил Э.ПАРКЕР.

"МВФ должен оценить выполнение соглашения в середине февраля. И если оно не идет по плану, то, я думаю, есть высокая вероятность очередного снижения нами рейтинга Украины", – добавил он.

Миссия МВФ находилась в Украине 20-21 января.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Принятие МВФ решения о предоставлении Украине следующего транша связано с выполнением определенных целевых показателей, которых наше государство должно было достичь на конец 2008 года.

В середине октября 2008 года Fitch понизил рейтинг Украины с ВВ- до В+.