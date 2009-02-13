МВФ призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту

Международный валютный фонд (МВФ), учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призывает Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на АР, об этом заявил в Вашингтоне представитель МВФ Девид ГОУЛИ.

Он также отметил, что «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ, однако точная дата визита пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.