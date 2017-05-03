Активы Нацбанка сократились на 12,5 миллиарда гривень

Активы Национального банка Украины в первом квартале 2017 года сократились на 12,5 млрд грн, или на 1,3% - до 928,045 млрд грн на 31 марта.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на отчет о финансовом состоянии, снижение активов произошло за счет сокращения международных резервов после платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

Согласно приведенным данным, обязательства НБУ в первом квартале сократились на 3,8% - до 762,744 млрд грн за счет сокращения объема выпущенных регулятором депозитных сертификатов, а также банкнот и монет в обращении.

Собственный капитал НБУ за этот период вырос на 12% - до 165,301 млрд грн.

Также сообщается, что Нацбанк отразил как обязательства часть прибыли за 2016 год к распределению в объеме 44,380 млрд гривен, которая подлежит перечислению в государственный бюджет Украины в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, активы Национального банка Украины на 1 января 2017 года составили 940,548 млрд грн, что на 10,8% больше показателя годом ранее на уровне 849,199 млрд грн.