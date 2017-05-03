Интерпол объявил в международный розыск бывшего замглавы правления банка "Финансы и Кредит"

Интерпол объявил в международный розыск бывшего заместителя главы правления банка «Финансы и Кредит» Олега Шапкина.

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Как отмечается в соответствующем объявлении о розыске на официальном сайте Интерпола, разыскиваемый - гражданин Украины Олег Шапкин 1964 года рождения.

Согласно данным банка «Финансы и Кредит» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Шапкин занимал пост заместителя главы правления финучреждения с 2007 года.

Кроме того, по данным о структуре собственности банка на сайте Национального банка Украины, Шапкин был миноритарным акционером финучреждения с долей в 0,01% капитала.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Финансы и Кредит» (Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.