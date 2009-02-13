Межбанк: доллар 7,90/8,00 грн.

Евро 10,20/10,34 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8300/7,9500, к 11:00 цены выросли до 7,9000/8,0000 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2265/0,2305, а к 11:00 цены поднялись до 0,2280/0,2320. В России курс доллар-рубль упал и к 11:00 установился на уровне 34,5001 (-0,1801).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2912/1,2913, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1070/10,2680, к 11:00 цены ушли вверх – 10,2095/10,3445.