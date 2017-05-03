Гривня продолжает "отвоевывать" позиции – доллар подешевел еще на пару копеек

В среду, 3 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,48/26,51 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8923/28,9224 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4623/0,4633 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5234 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 454 сделки на сумму 243,12 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,50/26,53 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9088/28,9415 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4634/0,4642 грн/рубль.