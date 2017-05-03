Платежный баланс Украины ушел в минус на $584 миллиона

Платежный баланс Украины в январе-марте текущего года, по предварительным данным, сведен с дефицитом на уровне 584 млн долл., что на 28,2% ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 813 млн долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в марте дефицит платежного баланса составил 355 млн долл., что в 2,4 раза ниже дефицита в марте 2016 года на уровне 859 млн долл.

Дефицит счета текущих операций составил 783 млн долл. в марте и 1,187 млрд долл. – в первом квартале 2017 года.

Счет операций с капиталом сведен с профицитом в 1 млн долл. в марте и 6 млн долл. – в первом квартале 2017 года.

Дефицит финансового счета составил 427 млн долл. в марте и 597 млн долл. – в первом квартале 2017 года.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в 2016 году сведен с профицитом на уровне 1,346 млрд долл., что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере 849 млн долл. При этом сальдо баланса стало положительным второй год подряд после отрицательного сальдо на уровне 13,3 млрд долл. в 2014 году.

По прогнозам НБУ, дефицит платежного баланса на конец текущего года составит 4,3 млрд долл. США, или 4,4% ВВП, и будет оставаться на уровне 4,3 млрд долл. в 2018 и 2019 годах, снижаясь по отношению к ВВП до 4,1% и 3,7% соответственно.