БАНКИ, КУРС, РЕЙТИНГИ: КТО И КАК БУДЕТ ВЕСЕЛИТЬСЯ 1 АПРЕЛЯ

Чем глубже кризис, тем быстрее тают деньги. За последние годы мы стали привыкать, что не только сохранить сбережения, но и увеличить в объеме кровно заработанные можно, разместив их на так сладко предлагаемом депозите. Но кризис «исправил» все по-своему усмотрению. Испугавшись страшилок, мы ринулись за своими деньгами, не осознавая, что этим самым "гробим" банковскую систему на корню, способствуя «очень положительной» внутренней политике. Не осознавая, что следующий банк, который рухнет - это твой банк, из которого ты вчера забрал депозит.

Кстати, за последнее время многие депозиты превратились в сейфовые склады. То есть, сняв со счета и подержав под матрасом свои сбережения, вспомнив затем о возможном росте преступности в рамках разбушевавшегося кризиса, мы побежали в те же банки и в их хранилищах сложили в удобную коробку свои сбережения. Но, только банкам от этого не легче. Все старания власти на сегодняшний день можно назвать несостоявшимися. Антикризисные меры так и не обеспечили стабильность банковской системы, ее способность выдерживать пиковые нагрузки. Они не смогли предотвратить перетекание денежных ресурсов на валютный рынок, чтобы обеспечить если не устойчивость обменного курса, то хотя бы его прогнозируемость.

Сколько потеряли банки?

Отток средств со счетов продолжается. По словам председателя совета Ассоциации украинских банков Станислав Аржевитина, отток депозитов ускорился со 100 млн. грн. в декабре 2008 г. до 16 млрд. грн. в январе 2009 г. Объемы долгосрочного рефинансирования в январе были минимальными (2,4 млрд. грн.), при этом ухудшающееся качество кредитных портфелей снизило доходы банков. Это привело к проблемам с выполнением обязательств, что только ускоряет отток депозитов.

Временная администрация вводится в одном банке за другим. На сегодняшний день эта процедура не минула семь финучреждений - "Киев", "Причерноморье", "Надра", "Проминвестбанк", "Укрпромбанк", "Национальный кредит" и "Захидинкомбанк". Между тем, как сообщил УНИАН источник в НБУ, еще 58 коммерческих банков уже находятся в таком финансовом состоянии, которое в скором времени потребует от них обратиться в Национальный банк за введением временных администраций. В эти банках идет сейчас проверка, а затем их дорога в Нацбанк. Впрочем, пока результатом введение временных администраций стало не только и не столько оздоровление банка, сколько "транспортировка" банка от прежнего к новому собственнику.

Как обстоят дела с курсом?

Утешительные слова «верхушки» не оправдались и банковская система Украины тонет с нарастающим ускорением. Во время встречи Ющенко и Стельмаха 11 февраля глава Нацбанка подчеркивал, что НБУ регулярно принимает меры по урегулированию проблем в банковском секторе. Так, сейчас происходит рост валютного рынка за счет увеличения предложения. Это свидетельствует о том, что экономические процессы в стране оживляются, в том числе связанные с внешнеэкономической деятельностью. Кроме того, по его словам, ежедневные суммы интервенций Национального банка снижаются. Относительно курсовой политики Стельмах отметил, что она в настоящее время «является оптимальной».

Что ж, поговорим о курсе. По прогнозам экспертов, падение гривни может продолжится. Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский считает, что курс гривни может пробить уровень 10 грн./долл. "Очевидно, мы и в дальнейшем будем наблюдать девальвацию украинской гривни. Тяжело сейчас сказать, будет ли это плавная девальвация", – сказал эксперт. По его словам, по итогам 2009 года ориентиром среднегодового курса может быть уровень 9,5-10 грн./долл. Свою позицию эксперт объяснил тем, что «слабая экономика не может иметь сильной валюты». Он отметил, что девальвация гривни в конце 2008 года на 65-70% имела экономические причины, а 30-35% составил спекулятивный фактор.

Немного успокаивает аналитический департамент инвестиционной компании Dragon Capital. Он пересмотрел прогнозы обменного курса гривни к доллару на 2009 г., определив среднегодовой прогнозный курс на уровне 9,5 грн./долл. США, а курс на конец 2009 г. на уровне 8,5 грн./долл. США. По мнению экспертов, восстановление экспорта станет ключевым фактором стабилизации гривни. На фоне падения объемов импорта (даже с учетом повышения стоимости газа), обусловленного его удорожанием вследствие девальвации гривни, сокращением внутреннего спроса и снижением цен на сырье на мировых рынках, восстановление экспорта, ожидаемое в 3-4 кварталах 2009 г., приведет к сужению дефицита текущего счета платежного баланса, а, возможно, обеспечит положительное сальдо во 2-м полугодии 2009 г. Кроме того, восстановление глобального спроса должно сопровождаться улучшением условий кредитования на мировых рынках, что приведет к замедлению оттока капитала из Украины к концу 2009 г.

Между тем, НБУ учел пожелания и разослал очередное письмо с целью укротить курс. С 11 февраля он временно не будет продавать валюту банкам, которые проводят валютные операции по курсу превышающему среднерыночный (письмо от 11 февраля №38-012/896-2112). При чем в письме пригрозил – «для банков, которые систематически будут осуществлять валютные операции по курсу выше среднерыночного, будет приостановлено действие генерального соглашения об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке и применены другие меры влияния».

Отметим, 11 февраля средневзвешенный курс доллара на межбанке составлял 7,973 грн. за долл. при объеме торгов 190 млн. долл.

Валютный рынок встал по стойке «смирно» в ответ на письмо НБУ и курс доллара сразу упал на 20 копеек – до 7,95 грн./долл.

Как считает финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Марьян Федоришин, НБУ будет сокращать объемы продаж из собственных резервов, поэтому административный запрет на торговлю по курсу выше 8 грн. приведет к дефициту доллара на рынке. Валютный рынок не сможет долго существовать в таком режиме, и его участникам придется искать схемы торговли валютой по реальному рыночному курсу, который будет превышать закрепленный искусственно на межбанке.

Кадровая составляющая

В этой ситуации нужно учесть «триумфальную» отставку министра финансов Пинзеника, она сыграла не последнюю роль в нынешней ситуации. Он аргументировал свое решение так: “Я не первый раз работаю в правительстве. И всегда занимал профессиональную позицию. Сбалансированный бюджет, минимальный размер его дефицита, ограничение жизни в долг, неэмиссионные источники финансирования дефицита – этими и другими принципами я всегда руководствовался в своей работе”.

Вероятно он «ушел», т.к. есть проблемы с бюджетом, может он, как профессионал, знал, какие нужно внести изменения и понимал срочную необходимость в этом. Тимошенко считает, что полгода этого делать нельзя – бюджет выполнен и так будет дальше. Президент неоднократно настаивал на необходимости переписать главный экономический свод страны из-за его несостоятельности и не соответствия реалиям. Кстати, Банковая уже сообщила, что поступления февраля терпят крах. Час "Ч" настанет 1 апереля - завершится первый квартал. Именно первые три месяца года будут показателем принимаемых властью шагов. А ведь бюджетный вопрос напрямую связан со вторым траншем МВФ.

Согласны с этим и эксперты. Так, по мнению Федоришина, отставка министра финансов В.Пинзеника свидетельствует о нежелании правительства корректировать бюджет. В этом контексте вероятность получения второго транша МВФ снижается, что ухудшает перспективы гривни.

Рейтинги и прогнозы

Ко всему «хорошему» нужно добавить сегодняшнее решение Fitch. Международное рейтинговое агентство снизило кредитные рейтинги Украины и заявило, что в стране увеличиваются риски банковского и валютного кризисов, особенно в случае, если ей не удастся выполнить условия кредитного соглашения с МВФ. Агентство также снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «В+» до «В», прогноз – негативный.

Аналитики агентства считают, что «политический консенсус, который нужен Украине, чтобы соответствовать условиям программы МВФ, очень хрупкий, в то время как глобальные и внутренние условия продолжают ухудшаться с октября 2008 года».

И вдогонку заявление еще одного рейтингового агентства. По пессимистическому прогнозу, доля проблемных активов в украинских банках может достичь 35-50%, считает Standard & Poor`s (S&P).

Агентство отмечает быстрый рост проблемных и «плохих» ссуд, как на корпоративном, так и на розничном направлениях кредитования. По его оценкам, доля ссуд с признаками проблемности (в том числе реструктурированных) в совокупном объеме ссуд, выданных украинскими банками, быстро приближается к отметке 20% и собирается ее перешагнуть.

По самому пессимистическому сценарию агентства, доля валовых проблемных активов (ВПА) может достичь 35-50%. Ухудшение качества активов связано с общим экономическим шоком, переживаемым Украиной, как экспортером сырья , невозможностью получения кредитов на рефинансирование и тем, что более 50% совокупного кредитного портфеля украинских банков составляют валютные ссуды.

По мнению агентства, в ситуации, когда курс гривни упал более чем на 60% по сравнению с пиковым уровнем, отмечавшимся в первом полугодии 2008 г., частные лица и компании Украины испытывают большие трудности, выплачивая взятые валютные кредиты. Оно ожидает, что трудности с привлечением депозитов и размещением долговых инструментов будут продолжать ограничивать возможности рефинансирования. Это особенно касается банков, имеющих крупные иностранные долговые обязательства, подлежащие погашению в 2009 г.

Впрочем, еще вопрос - насколько серьезно нужно оглядываться на рейтинговые телодвижения международных агентств. В Украине весьма своеобразно отреагировали некоторые банки - в конце января с.г. о прекращении сотрудничества с Fitch заявил банк «Надра» (отметив при этом, что продолжает сотрудничество с Moody’s Investors Service и Standard&Poor’s). А уже 13 февраля о прекращении сотрудничества с Fitch заявил и банк "Кредит-Днепр". В сообщении банка указывается: "11.02.2009 международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Банка «Кредит-Днепр» на уровне В-, снизив при этом рейтинг Украины с В+ до В, после чого «Кредит-Днепр» прекратил с агентством сотрудничество. "В условиях отсутствия рынка международных заимствований принято решение продолжить работу с одним из двух рейтинговых агентств — Moody’s," - отметил председатель правления банка «Кредит-Днепр» Павел Макаров».

Получается, начался процесс массового "отсечения" международных рейтинговых агентств. Но, как отметил экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь, пока рано об этом говорить, поскольку банки заинтересованы в привлечении внешних инвестиций. По его словам, отказ от сотрудничества может быть связан с необходимостью предоставлять внутреннюю информацию агентствам, например, о кредитном портфеле. Вместе с тем, на сегодня украинским банкам все труднее привлекать внешние инвестиции.

Подытожим. Бюджета нет, точная дата внесения в него изменений варьируется в промежутке от одного месяца до полугода, курс пытаются спроектировать, но прогнозы неутешительные, транш под большим вопросом, кстати, как и помощь от других стран, к которым обратилась Украина. Список государств-«доноров» немалый, может кто-нибудь и протянет руку помощи? И не стоит забывать внутренние разборки бизнесовой политики. Ей бы переключиться на внутренние проблемы, подзабыть о предвыборной гонке и заняться насущными вопросами, и главное, это - не совет, а призыв. Сейчас для Украины как никогда стал актуален девиз полувековой давности: "Не думай, что Родина сделала для тебя. Думай о том, что ты сделал для Родины!"....

Новости от рейтинговых агентств

Standard & Poor`s поместило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте «В» и долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте «В+» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом ввиду возрастающего риска неисполнения условий соглашения между Украиной и МВФ о предоставлении стабилизационного кредита.

Об этом говорится в сообщении S&P, обнародованном 16 февраля.

В настоящее время Standard & Poor`s рассчитывает получить от правительства Украины дальнейшие разъяснения относительно выполнения программы МВФ. Решение по рейтингам будет принято в ближайшие две недели в зависимости от характера полученной информации. При выводе из списка CreditWatch рейтинги могут быть понижены на одну или более ступеней.

На фоне резко сокращающегося роста экономики, ухудшения условий торговли и приближающихся президентских выборов правительство Украины недостаточно четко выполняет условия соглашения с МВФ о финансировании, в том числе об ужесточении бюджетной политики и консолидации банковской системы. Ожидаемое в этом году падение внутреннего спроса отрицательно скажется на уровне государственных доходов, и правительству, лишенному источников финансирования, придется изыскивать возможности для дальнейшего сокращения расходов. Политические институты по-прежнему слабы и могут стать еще более неэффективными со спадом в реальной экономике и отсутствием четкого и осуществимого разделения власти между правительством и президентом. Национальный банк Украины не является полностью независимым и подвергается вмешательству со стороны политических сил, что усиливает риск неисполнения условий программы МВФ.

Размер международных резервов (по состоянию на конец января) в настоящее время достаточен для покрытия чуть более 100% оценочных потребностей банковского сектора в погашении обязательств, наступающих в этом году, но не для финансирования потребностей корпоративного сектора в 2009 году, которые S&P оценивает в 9,5 млрд. долл. США (без учета торгового финансирования). Совокупные обязательства расширенного правительства по основной сумме долга (включая обязательства по гарантиям) относительно невелики: в течение 2009 г. предстоит выплатить 2,2 млрд. долл. США. Однако условные обязательства, в том числе связанные с испытывающей серьезные проблемы банковской системой, будут, по всей видимости, продолжать расти, создавая значительную нагрузку на государственные финансы, поскольку резкое сокращение экономики оказывает дополнительное негативное воздействие на платежные системы частного и государственного секторов и на их способность обслуживать свои долговые обязательства. Практически полное закрытие канала внешнего финансирования привело к падению доверия украинских хозяйствующих объектов к стабильности обменного курса и банковской системы, говорится в сообщении S&P.

Под влиянием резкого ухудшения качества кредитных портфелей усилилось давление на капитал банков, что означает потенциальное увеличение государственных расходов на рекапитализацию финансовой системы. Приблизительно половина кредитов, выданных отечественным заемщикам (на их долю приходится 80% ВВП), номинированы в иностранных валютах, поэтому юридические и физические лица будут подвергаться валютному риску, если курс национальной валюты будет продолжать снижаться (что предусмотрено нашим базовым сценарием).

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале с уровня «AA+(ukr)» до «AA(ukr)». Прогноз по рейтингу – «Стабильный».

(УНИАН)