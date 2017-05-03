Эксперты назвали основную причину роста госдолга Украины

Рост государственного и гарантированного государством долга Украины в марте 2017 года на 0,8% - до 72,35 млрд долл., или 1,952 трлн в гривневом эквиваленте, обусловлен докапитализацией правительством государственных банков, считают эксперты аналитической группы Case Ukraine.

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Как отмечается в отчете экспертов, рост госдолга в марте произошел в основном за счет внутренних заимствований. В частности, в марте Министерство финансов выпустило облигации внутреннего госзайма на 15,27 млрд грн, львиная доля которых была направлена на докапитализацию государственных банков. В том числе «Ощадбанк» получил 5,4 млрд грн, «Укрэксимбанк» - 4,7 млрд грн.

Эксперты напомнили, что в феврале оба банка уже получали докапитализацию на 3,5 млрд грн и 3 млрд грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за январь – март 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,38 млрд долл., или на 1,9% - до 72,35 млрд долл. США по состоянию на 31 марта.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 22,04 млрд грн, или на 1,1% - до 1,952 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн.