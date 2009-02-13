Минфин подтверждает отставку Пинзеника

В пресс-службе Министерства финансов Украины подтвердили, что Виктор ПИНЗЕНИК подал в отставку с поста министра финансов, и пообещали восстановить соответствующее заявление на сайте ведомства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минфина.

Как сообщал УНИАН, вчера на сайте Минфина было обнародовано заявление В.ПИНЗЕНИКА о его отставке с должности министра финансов. Приблизительно через час после появления полный текст документа стал недоступен, потом вовсе исчез с министерского сайта.

В пресс-службе это объясняют возможными техническими проблемами и пообещали восстановить текст заявления на сайте Минфина.

Вчера в приемной В.ПИНЗЕНИКА УНИАН сообщили, что министр «сейчас находится на больничном».

Согласно Закону «О Кабинете Министров Украины», член Кабинета Министров Украины (кроме премьер-министра Украины) может быть освобожден от должности Верховной Радой Украины: по представлению премьер-министра Украины (относительно министра иностранных дел Украины и министра обороны Украины такое представление вносится с согласия Президента Украины); по представлению Президента Украины - министр иностранных дел Украины и министр обороны Украины; по собственной инициативе; путем принятия отставки члена Кабинета Министров Украины по поданному им заявлению об отставке.

Решение Верховной Рады Украины об освобождении от должности члена Кабинета Министров Украины принимается в форме постановления Верховной Рады Украины.