Межбанк: к 12:00 доллар вырос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8300/7,9500, к 11:00 цены выросли до 7,9000/8,0000, а к 12:00 достигли уровня 8,0400/8,1000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2265/0,2305, к 11:00 цены поднялись до 0,2280/0,2320, а к 12:00 установились на уровне 0,2310/0,2345. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 34,4500 (-0,2302).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2912/13, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1070/10,2680, к 11:00 цены ушли вверх – 10,2095/10,3445, в к 12:00 установились на значениях 10,3640/10,4470.