Снижение рейтинга Украины уже было учтено рынком

Снижение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings кредитного рейтинга Украины не стало для инвесторов неожиданностью, поскольку уже было учтено ими при оценке сегодняшней экономической ситуации в стране.

Об этом сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Александр КЛИМЧУК.

По словам аналитика, сегодня на ожиданиях роста рисков в связи с дальнейшим ухудшением экономической ситуации в стране доходность украинских еврооблигаций выросла до рекордного уровня.

В целом А.КЛИМЧУК назвал объективной оценку Fitch ситуации в Украине, добавив, что инвесторы оценивают ситуацию даже более пессимистично.

По словам аналитика, развитие ситуации в дальнейшем будет зависеть от того, удастся ли Украине получить второй транш Международного валютного фонда, а также договориться о предоставлении кредитов правительствами других стран.

А.КЛИМЧУК также считает, что решение Fitch может оказать только кратковременное влияние на курс гривни, намного большее влияние на него будет оказывать дальнейшая экономическая ситуация в стране.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вчера, 12 февраля, снизило кредитные рейтинги Украины и заявило, что в стране увеличиваются риски банковского и валютного кризисов, особенно в случае, если ей не удастся выполнить условия кредитного соглашения с МВФ.