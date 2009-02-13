Fitch понизило долгосрочный рейтинг «Родовид Банка»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг «Родовид Банк» (Киев) с уровня «СС» до уровня «D» и отозвало рейтинги банка.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, данное решение обусловлено тем, что банк на сегодня не обслуживает все свои обязательства своевременно и в полном объеме.

Кроме того, сообщается, что Fitch решил отозвать все рейтинги «Родовид Банка»: долгосрочный «D», краткосрочный «D», рейтинг поддержки «5», индивидуальный рейтинг «F», рейтинг по национальной шкале «D (ukr)».

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 13 млрд. 195 млн. 714 тыс. грн., обязательства – 11 млрд. 785 млн. 481 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 410 млн. 233 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

Чистая прибыль «Родовид Банка» в 2008 году уменьшилась в 1,8 раза – до 35 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

«Родовид Банк» контролирует Сергей БУБКА.