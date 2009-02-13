Fitch: Украина получит второй транш МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что Украина хоть и с задержкой, но все же получит второй транш кредита Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

«Существует мнение, что степень управления валютным курсом со стороны НБУ идет в разрез с программой, в то время как бюджет на 2009 г. предусматривает дефицит в размере 3% ВВП. Тем не менее, Fitch по-прежнему ожидает, что следующий транш в размере 1,9 млрд. долл. будет предоставлен, хотя возможно с задержкой» - говорится в сообщении.

Рейтинговое агентство отмечает, что МВФ предупреждает о сохраняющихся высоких рисках для успешной реализации программы Украины, привязывая финансирование от фонда на сумму 16,4 млрд. долл. к проведению более жесткой политики, включая более высокую степень свободы валютного курса и ужесточение налогово-бюджетной политики в сторону обеспечения баланса.

Fitch обеспокоено тем, что программа подвержена риску ввиду сложностей с достижением необходимого консенсуса по проводимой политике в непростой политической обстановке. «Даже если реализация программы продолжится, дальнейшее ухудшение перспектив мировой экономики, наблюдающееся с октября 2008 г., усилит трудности, стоящие перед Украиной. Fitch ожидает сокращение экономики страны на 4,5% в 2009 г., что осложнит ужесточение налогово-бюджетной политики» - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля МВФ распространил сообщение со ссылкой на главу миссии МВФ Джейлу ПАЗАРБАЗИОЛУ (миссия МВФ работала в Украине с 21 января по 6 февраля т.г.) в котором указывалось, что МВФ намерен в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу предоставления второго транша кредита.

«В следующие недели дискуссия между представителями власти Украины и экспертами МВФ продолжится, и мы ожидаем, что в ближайшее время миссия сможет вернуться к завершению этой дискуссии», – сказала Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.