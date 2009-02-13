Таможенникам повысили план на этот год

В 2008 году таможенники перечислили в Государственный бюджет более 96 млрд. грн., что на 77,5%, или на 41,9 млрд. грн., больше чем в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, увеличение объемов перечислений отмечалось по всем видам таможенных платежей, кроме вывозной пошлины. Уменьшение поступлений вывозной пошлины в 2008 году связано с уменьшением физических объемов вывоза семян масличных культур (более чем в 4 раза) и природного газа (почти в 2 раза).

План поступлений в Госбюджет для Гостаможслужбы на 2009 год установлен на уровне 99,6 млрд. грн., что на 3 млрд. грн. больше чем в 2008 году.

В Гостаможслужбе подчеркнули, что в текущем году большое внимание уделят контролю за использованием предоставленных законодательством льгот при налогообложении.