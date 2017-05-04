Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2652.3425 (3 мая – 2656.0930)

100 EUR – 2896.0928 (3 мая – 2903.1096)

10 RUR – 4.6457 (3 мая – 4.6611)

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,48/26,51 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8923/28,9224 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4623/0,4633 грн/рубль.