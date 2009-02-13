Письмо НБУ о недопустимости завышения курса пока сработало

Письмо Национального банка Украины коммерческим банкам о недопустимости проведения безналичных валютных операций по курсу выше заданного, вчера оказалось эффективным - котировки на продажу на валютном рынке упали ниже 8 грн./долл. Об этом говорится в сообщении компании «Astrum Investment Management», при этом отмечают, что объем предложения валюты резко сократился и НБУ пришлось выйти с интервенцией более 100 млн. долл.

«Какие бы новые методы воздействия на рынок не вводил НБУ, в текущей ситуации ему придется выбирать - или увеличивать объем интервенций, или отпускать курс. Поскольку для первого у НБУ недостаточно ресурсов (по нашим расчетам, не более 50 млн. долл. ежедневно до конца квартала), мы ожидаем ослабления гривны в ближайший месяц», - считают эксперты «Astrum Investment Management».