Банк «Кредит-Днепр» приостановил сотрудничество с Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка «Кредит-Днепр» на уровне «В-», понизив при этом рейтинг Украины с «В+» до «В», после чего банк приостановил с агентством сотрудничество.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«В условиях отсутствия рынка международных заимствований принято решение продолжить работу с одним из двух рейтинговых агентств — Moody’s», — отмечает председатель правления банка «Кредит-Днепр» Павел МАКАРОВ.

Ассоциация украинских банков в официальном заявлении отмечает, что методика работы рейтингового агентства Fitch требует изменений, поскольку при оценке показателей деятельности финансовых институтов в развивающихся странах, применяются «жесткие требования развитых рынков». В сложившейся экономической ситуации оценка украинского рынка банковских услуг требует несколько иного подхода.