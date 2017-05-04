Всех вкладчиков банков-банкротов внесут в автоматизированную систему выплат к концу года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует к концу 2017 года внести в базу выплат через автоматизированную систему информацию обо всех вкладчиках неплатежеспособных банков, имеющих право на получение гарантированного возмещения.

Читайте такжеУбытки "Дельта Банка" за три года до банкротства превысили 42 миллиарда – Фонд гарантирования

Читайте такжеэксплуатация которой началась с марта текущего года.

Фонд напомнил, что на сегодняшний день подписал договоры и предоставил доступ к системе банкам-агентам «Правэкс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк» и «Пивденный».

Сейчас с помощью автоматизированной системы гарантированное возмещение получают вкладчики банков «Платинум», «Фортуна», «Народный капитал», «ТК Кредит», «Вектор».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 15 февраля объявил старт выплат вкладчикам через автоматизированную систему, которая упрощает процесс получения гарантированной суммы, позволяя вкладчику выбрать для получения средств любое отделение среди банков-агентов, подключенных к системе.