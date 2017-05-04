Федеральная резервная система США оставила базовую ставку без изменений

ФРС США ожидаемо сохранила диапазон базовой ставки на уровне 0,75-1,00 процента, отметив, что не придает большого значения слабому экономическому росту в первом квартале, и подчеркнув хорошее состояние рынка труда, что может говорить о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в июне.

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"Комитет полагает, что замедление роста в первом квартале, вероятно, будет временным", - говорится в сообщении.

Рынок труда продолжил укрепляться, даже несмотря на замедление роста экономической активности, а "фундаментальные показатели, поддерживавшие продолжающийся рост потребления, остались крепкими".

ФРС повысила диапазон ставки на четверть процентного пункта до 0,75-1,00 процента на последнем заседании в марте.

До майского заседания руководство ФРС четко дало понять, что регулятор, в отличие от предыдущих нескольких лет, чувствует больше уверенности в отношении возможности еще дважды поднять ставки в этом году.