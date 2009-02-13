Массового "отсечения" рейтинговых агентств не ожидается

Пока рано говорить о массовом прекращении сотрудничества украинских банков с международными рейтинговыми агентствами, поскольку банки заинтересованы в привлечении внешних инвестиций.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ во время телефонной беседы.

По его словам, украинские банки заинтересованы в сотрудничестве с международными рейтинговыми агентствами, однако отказ от такого сотрудничества может быть связан с необходимостью предоставлять внутреннюю информацию агентствам – например, о кредитном портфеле банков.

Вместе с тем, на сегодня украинским банкам все труднее привлекать внешние инвестиции.

Напомним, в январе текущего года банк «Надра» прекратил сотрудничество с рейтинговым агентством Fitch Ratings в соответствии со сроками истечения договорных обязательств сторон.

Кроме того, сегодня, 13 февраля, банк «Кредит-Днепр» сообщил о приостановлении сотрудничества с агентством Fitch.

Ассоциация украинских банков в официальном заявлении отмечает, что методика работы рейтингового агентства Fitch требует изменений, поскольку при оценке показателей деятельности финансовых институтов в развивающихся странах применяются «жесткие требования развитых рынков». В сложившейся экономической ситуации оценка украинского рынка банковских услуг требует несколько иного подхода.