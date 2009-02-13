S&P понизило рейтинг банка «Надра»

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка «Надра» с «В-» до «СС» и поместило рейтинг в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном УНИАН.

«Рейтинговые действия отражают введение временной администрации в банке на один год и мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка на шесть месяцев в целях стабилизации финансового состояния банка», — сообщил кредитный аналитик Standard & Poor`s Аннет ЭСС.

В сообщении указывается, что сильное негативное влияние на ликвидность банка «Надра» оказали очень сложные рыночные условия в Украине, а также продолжающаяся политическая критика банка.

S&P отмечает, что отток вкладов клиентов банка «Надра» в последние месяцы составил 6,4 млрд. грн. «С осени 2008 г. банк погасил обязательства перед иностранными контрагентами на сумму 3,2 млрд. грн. — в значительной степени с помощью кредитов на рефинансирование в размере 7,1 млрд. грн, предоставленных Национальным банком Украины (НБУ) в октябре-ноябре 2008 г. Несмотря на полученные кредиты на рефинансирование, в банке «Надра» наблюдался отток средств, в результате чего правительство приняло меры по содействию его стабилизации», - говорится в сообщении.

Standard & Poor`s также озабочено влиянием ухудшающейся экономической ситуации в стране и связанных с этим девальвации национальной валюты и высокой инфляции на качество активов, фондирование и ликвидность банка.

«Качество активов банка «Надра» быстро ухудшается, о чем свидетельствует увеличение доли неработающих ссуд с просрочкой более 90 дней с 5,2% на конец 2007 г. до 14,0% (по состоянию на 1 декабря 2008 г.); при этом наибольшее увеличение наблюдается в портфеле розничных ссуд, особенно ипотечных и автокредитов. Вместе с тем величина неработающих ссуд не в полной мере отражает риск, связанный с «невыдержанным» кредитным портфелем, не проверенным в условиях полного экономического цикла», - подчеркивает S&P.

Standard & Poor`s ожидает дальнейшего ухудшения качества активов в 2009 г., учитывая плохие макроэкономические перспективы. Ухудшение может быть в значительной степени обусловлено наличием кредитов, номинированных в иностранной валюте, которые в настоящее время составляют 60% от общего кредитного портфеля банка «Надра». Поскольку многие физические лица и предприятия малого и среднего бизнеса не имеют доходов в иностранной валюте, резкая девальвация гривни и рост безработицы могут ухудшить возможности многих заемщиков погашать кредиты.

Согласно сообщению, рейтинги отражают собственную кредитоспособность банка и не включают возможность внешней поддержки в чрезвычайной ситуации (от потенциального нового собственника или государства) вследствие неопределенности в отношении такой поддержки.

«Мы предполагаем вывести рейтинги из списка CreditWatch в течение нескольких дней после получения информации от НБУ и банка «Надра» относительно условий введения в банке временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов банка в течение ближайших шести месяцев. Рейтинги могут быть понижены до категории SD (выборочный дефолт) в случае, если Standard & Poor’s получит подтверждение, что введенный мораторий приведет к задержкам выплат по долговым обязательствам. Мы будем тщательно отслеживать ситуацию в банке, особенно показатели ликвидности», - говорится в сообщении Standard & Poor`s.

Как сообщалось, с 10 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Также для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза, по сравнению с 2007 годом, и на 1 января т.г. составила 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.