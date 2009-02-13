НБУ ввел временную администрацию в ”Захидинкомбанке”

Национальный банк Украины ввел временную администрацию ООО КБ «Захидинкомбанк» (Луцк).

Об этом говорится в письме НБУ №47-212/2787 от 13 февраля.

Согласно предоставленной УНИАН информации, временная администрация введена с 13 февраля сроком на год, временным администратором назначена Валентина МАЛЮТИНА.

С целью создания благоприятных условий для восстановления платежеспособности банка Нацбанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов финучреждения сроком на 6 месяцев.

Напомним, на сегодняшний день эта процедура не минула 7 финучреждений - "Киев", "Причерноморье", "Надра", "Проминвестбанк", "Укрпромбанк", "Национальный кредит" и «Захидинкомбанк». Между тем, как сообщил УНИАН источник в НБУ, еще 58 коммерческих банков уже находятся в таком финансовом состоянии, которое в скором времени потребует от них обратиться в Национальный банк за введением временных администраций.

Справка УНИАН. ООО КБ «Захидинкомбанк» основан в 1993 году, на сегодня входит в группу небольших банков Украины.

Активы банка на 1 января т.г. составили 1,321 мрд. грн., кредитный портфель – 1,299 млн. грн., собственный капитал - 178,854 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 год составила 22,719 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2009 года Василий ГАВРИЛИШИН владел 89,81% акций финучреждения.