Украина может рассчитываться по японским инвестпрограммам квотами

Украина может рассчитываться по украинско-японским инвестиционным программам своими квотами на выброс углекислого газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, общаясь с представителями крупнейших японских корпораций в Киеве.

«Для нашей совместной работы есть большой ресурс у Украины – это государственные квоты по выбросам углекислого газа, которые могут быть выставлены Украиной на рынок… И это может стать одним из элементов финансирования наших общих программ. И мы готовы сделать так, чтобы те финансовые ресурсы, которые государство получит от продажи своих квот, все деньги были направлены именно на сотрудничество с японскими корпорациями», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив при этом, что квоты Украины, согласно Киотскому протоколу, составляют 1 млрд. единиц.

Напомним, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в скором времени намерена посетить Японию и провести в Токио переговоры с правительством относительно привлечения в Украину японских инвестиций.

Справка УНИАН. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два – торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "излишков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа способна принести наибольшую выгоду.