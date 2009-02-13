Fitch отозвало рейтинги банка «Кредит-Днепр»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги банка «Кредит-Днепр», включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка «B-» (B минус), в список Rating Watch с пометкой «негативный». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном УНИАН.

В сообщении указывается, что одновременно Fitch отозвало все рейтинги банка.

«Агентство более не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ», – говорится в сообщении.

Помещение рейтингов в список Rating Watch «негативный» отражает увеличение обеспокоенности Fitch относительно потенциального риска распространения на банк проблем в связи с кредитным давлением, с которым сталкивается ведущий производитель труб и железнодорожных колес в Украине Interpipe Limited («CCC»/Rating Watch «негативный»), имеющий того же бенефициара, что и банк «Кредит-Днепр». Агентство также отмечает недавнее дальнейшее сокращение подушки ликвидности банка в условиях ухудшения операционной среды.

Рейтинговые действия: долгосрочный РДЭ «B-» (B минус) помещен в список Rating Watch «негативный» и отозван; краткосрочный РДЭ «B» помещен в список Rating Watch «негативный» и отозван; индивидуальный рейтинг «D/E» помещен в список Rating Watch «негативный» и отозван; рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5» и отозван.

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки» и отозван; национальный долгосрочный рейтинг «BBB-» (BBB минус)(ukr)» помещен в список Rating Watch «негативный» и отозван.

Справка УНИАН. ЗАО КБ «Кредит-Днепр» (Днепропетровск) зарегистрировано 7 июля 1993 года.

Активы банка на 1 января т.г. составили 4 млрд. 58 млн. 769 тыс. грн., обязательства – 3 млрд. 544 млн. 634 тыс. грн., собственный капитал – 514,135 млн. грн., уставный капитал – 275 млн. грн.

Чистая прибыль банка «Кредит-Днепр» в 2008 г. увеличилась на 6,4% – до 35,748 млн. грн.

На 1 января 2009 года 100% акций банка принадлежали кипрской компании “Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед”.