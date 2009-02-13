Действия Fitch увеличат доходность украинских еврооблигаций

Снижение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings кредитных рейтингов Украины приведет к увеличению долгосрочных украинских еврооблигаций. Так прокомментировал вчерашнее решение Fitch аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Владимир ГАБРИЕЛЯН.

По мнению аналитика, нынешнее понижение долгосрочных рейтингов Украины должно снова подтолкнуть вверх индекс EMBI+Украина и CDS, а также, что самое главное, увеличить доходность «длинных» украинских еврооблигаций – Украина-11 (текущая доходность к погашению – 50%), Украина-12 (35%), Украина-13 (31%), Украина-16 (25%) и Украина-17 (24%).

В то же время В.ГАБРИЕЛЯН отметил, что Fitch подтвердил краткосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «В». По мнению аналитика, это должно незначительно отразиться на доходности украинских евробондов с короткими сроками погашения.

«Мы также ожидаем, что международные рейтинговые агентства, в том числе Fitch, пересмотрят рейтинги страны, как только Украина покажет конкретные позитивные результаты недавно принятых правительством антикризисных мер», – отметил В.ГАБРИЕЛЯН.

«Мы ожидаем появления этих результатов уже во втором полугодии 2009 года, что должно привести к снижению премий за страновой риск», – добавил он.