Треть украинских банков после диагностики нуждаются в докапитализации - НБУ

В Украине 21 из 60 крупнейших банков, по которым Национальный банк проводил диагностику в 2015-2016 годах, в настоящее время продолжают докапитализацию.

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Как сообщается на сайте НБУ, по результатам диагностики 39 банков нуждались в пополнении капитала, при этом в настоящее время 11 из этих финучреждений выполнили программу докапитализации в полном объеме, 1 банк ожидает утверждения координационного комитета регулятора, а 6 банков признаны неплатежеспособными.

По информации НБУ, продолжают выполнять программу докапитализации 8 банков из первой группы, диагностика которых была завершена 1 апреля 2015 года, 9 банков из второй группы, проверенных к 1 января 2016 года, и 10 банков третьей группы, диагностика по которым завершилась 1 апреля 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2015-2016 годах проводил диагностику 60 крупнейших банков страны, на которые в совокупности приходится 97% банковского сектора Украины.

Согласно Меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, диагностика остальных украинских банков должна быть завершена не позднее конца сентября текущего года, по ее результатам эти финучреждения должны будут согласовать с НБУ свои планы реструктуризации не позднее конца декабря 2017 года.

Кроме того, к середине июля 2017 года все банки в Украине должны располагать минимальным капиталом на уровне 200 млн грн, и финучреждения, которые не выполнят это требование, будут выведены с рынка.