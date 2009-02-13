«Родовид Банк» прекратил сотрудничество с Fitch

ОАО «Родовид Банк» принял решение о прекращении дальнейшего сотрудничества с международным рейтинговым агентством Fitch Ratings.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

«Данный шаг обусловлен длительной нестабильной ситуацией на международных финансовых рынках и намерением банка оптимизировать взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами», – сказано в сообщении пресс-службы банка.

ОАО «Родовид Банк» планирует в дальнейшем сотрудничать с международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service в рамках заключенного договора и предоставлять агентству полную информационную поддержку.

Банк работал с Fitch с января 2007 года.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 13 млрд. 195 млн. 714 тыс. грн., обязательства – 11 млрд. 785 млн. 481 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 410 млн. 233 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

Чистая прибыль «Родовид Банка» в 2008 году уменьшилась в 1,8 раза – до 35 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

«Родовид Банк» контролирует Сергей БУБКА.