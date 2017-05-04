"Дочка" российского "Сбербанка" в I квартале заработала 44 миллиона гривень

Дочерний банк российского государственного «Сбербанка» в Украине, занимающий 6-е место среди украинских банков по объему активов, в первом квартале 2017 года получил 44,306 млн грн прибыли, что на 16,6% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается в отчетности на сайте банка, с начала года его активы сократились на 11,2% - до 42,873 млрд грн, обязательства – на 12,2%, до 39,196 млрд грн, собственный капитал вырос на 1,2% - до 3,677 млрд грн.

Справка УНИАН. Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции сроком на 1 год в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», которые запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

27 марта российский «Сбербанк» объявил о заключении договора о продаже 100% акций дочернего украинского банка консорциуму инвесторов. Национальный банк получил пакеты документов для согласования приобретения участия в капитале от гражданина Великобритании и Российской Федерации Григория Гусельникова - в размере 22,5%, от гражданина Великобритании и РФ Саида Гуцериева - в размере 77,5%.