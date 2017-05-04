Стоимость биткоина выросла до исторического максимума

Во время торгов в среду, стоимость криптовалюты биткоина выросла сразу на 50%, до $1437, сообщает Reuters.

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"Такое резкое подорожание объясняется значительным ростом спроса на биткоин в Японии, где цифровая валюта признана законным платежным средством", - говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что это максимальная стоимость биткоина с момента его появления в 2008 году.

Отмечается, что таким образом общая стоимость всех биткоинов в мире составила $25 миллиардов.

Как сообщает УНИАН, 2 марта стоимость биткоина впервые в истории превысила стоимость одной тройской унции золота.

Так, по данным биржи биткоинов Kraken, последняя зафиксированная стоимость биткоина составила $1265. При этом на бирже Comex золото торговалось на уровне $1235 за тройскую унцию.

Биткоин — это цифровая валюта, появившаяся в 2009 году. Она не обеспечивается какими-либо материальными ценностями. Обмен биткоинами основан на принципе анонимности.