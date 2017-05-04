Гривня продолжает расти – на межбанке 26,50 за доллар  

В четверг, 4 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,47/26,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9370/28,9698 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4591/0,4598 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,4862 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 246 сделок на сумму 121,40 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,48/26,51 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8923/28,9224 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4623/0,4633 грн/рубль.