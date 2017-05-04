НБУ на фоне укрепления гривни купил у банков почти $55 миллионов

15:22, 04 мая 2017
Финансы
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Средневзвешенный курс аукциона составил 26,4989 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 65,1 млн долл.

Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 4 мая, купил у банков 54,6 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,4989 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 65,1 млн долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 составил 26,4862 грн/долл., участники рынка заключили 246 сделок на 121,4 млн долл.

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Теги: #Нацбанк#валютный аукцион#покупка долларов