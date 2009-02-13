Украинские банки в январе удвоили прибыль

По предварительным данным, суммарная прибыль украинских банков по итогам января 2009 года составила 2,5 млрд. гривень, что почти в 2 раза больше, чем в январе 2008 года (1,3 млрд. гривень).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины в пятницу.

Так, по данным НБУ, доходы украинских банков в прошлом месяце составили 12,5 млрд. грн., в т.ч. процентные доходы – 10,5 млрд. грн. (или 84,4% от общих доходов), комиссионные доходы – 1,2 млрд. грн. (или 9,4%).

Расходы банков в январе т.г. составили 10 млрд. грн., в т.ч. процентные расходы – 6,1 млрд. грн. (или 60,8% от общих расходов), комиссионные расходы – 0,1 млрд. грн. (или 1,4%).

При этом Нацбанк отказался от практики предоставления развернутой информации о структуре доходов и расходов банков, как это практиковалось ранее.