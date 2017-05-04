Минэкономразвития дал прогноз по инфляции на первую половину 2017 года

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию на уровне 7% в первой половине 2017 года. Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте ведомства.

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"В первом полугодии 2017 года ожидается продолжение тенденции умеренного повышения цен (около 7% в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года), что обусловлено сезонностью и существенным расширением платежеспособного спроса населения, а также увеличением акцизов на алкогольные напитки, влияние которых еще будет ощущаться в последующие месяцы", - говорится в аналитическом материале.

При этом основными рисками повышения инфляции в ближайшие месяцы эксперты Минэкономразвития называют повышение мировых цен на продовольственную продукцию, увеличение энергетических затрат в экономике, а также возобновление негативных инфляционных ожиданий населения на фоне "мягкой" девальвации гривни.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1%, по сравнению с февралем 2017 года - до 1,8%. С начала года (по сравнению с декабрем 2016) рост потребительских цен в Украине ускорился до 3,9%.