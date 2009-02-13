S&P поместило рейтинги ”Укрсоцбанка”, ”Альфа-Банка Украина” и ”Кредобанка”

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s поместило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги контрагента (В/В) трех украинских банков – "Укрсоцбанка", "Альфа-Банк Украина" и "Кредобанка" в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативными прогнозами.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в тот же список с негативными прогнозами включены также рейтинги "Альфа-Банк Украина" и "Кредобанка" по национальной шкале (uaBBB).

Кроме того, прогноз по долгосрочному рейтингу "Юнекс-Банка" изменен со «Стабильного» на «Негативный». В то же время, долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента "Юнекс-Банка" по международной шкале (CCC+/C) и национальной шкале (uaB+) подтверждены.

В сообщении указывается, что произведенные рейтинговые действия связаны с быстрым ухудшением экономического климата и условий ведения бизнеса в Украине, сказывающихся на основных кредитных характеристиках банков этой страны.

«Мы полагаем, что серьезные экономические проблемы, усугубляемые резким ухудшением условий торговли для Украины, возрастают и весьма негативно отражаются на балансовых показателях банков. Связанные с этим явления - снижение качества активов, сужение ликвидности, падение показателей прибыльности - несут с собой пагубные последствия. Неудивительно, что доверие к банковской системе быстро ослабевает, о чем свидетельствует продолжающийся отток средств со счетов клиентов», - отмечает S&P.

Рейтинговое агентство планирует вывести рейтинги из списка CreditWatch в ближайшие недели - после того, как появится больше ясности относительно интенсивности кризиса и его влияния на банки. На данном этапе в S&P считают, что в зависимости от того, получит ли каждый конкретный банк поддержку от своих собственников или государства, его рейтинг будет либо подтвержден, либо понижен более чем на одну ступень - в соответствии со степенью снижения кредитоспособности.

При кредитном анализе банков с иностранным участием – "Альфа-Банк Украина", "Кредобанка" и "Укрсоцбанка" – S&P будет дополнительно оценивать уровень поддержки, получаемой ими в нынешних обстоятельствах, так как этот фактор смягчает негативное влияние на собственную кредитоспособность этих организаций. Однако способность банков своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства может ограничиваться действиями правительства - например, замораживанием вкладов и долговых обязательств. «Мы полагаем, что рейтинги этих банков не поднимутся выше уровня суверенного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте и, таким образом, будут подвергаться негативному давлению в случае понижения суверенных рейтингов» - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Прогноз «Негативный» по рейтингу "Юнекс-Банка" отражает точку зрения S&P на растущее давление рынка на качество активов, финансовые показатели и ликвидность банка. «Хотя текущие рейтинги банка устойчивы к возможности некоторого ослабления финансовых и коммерческих показателей, мы можем понизить рейтинги, если ухудшение окажется более значительным, чем мы ожидаем», - отмечает рейтинговое агентство.