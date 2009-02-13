Обязательства банков сократились

Обязательства банков за январь т.г. сократились на 3,3% и по состоянию на 1 февраля 2009 года составляли 779,1 млрд. грн.

Такие предварительные результаты работы коммерческих банков обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, в структуре обязательств средства физических лиц составляют 205,1 млрд. грн., средства субъектов хозяйствования - 134,1 млрд. грн.

Срочные средства населения составляют 167,7 млрд. грн., или 81,7% от общей суммы средств населения, а средства по требованию - 37,5 млрд. грн., или 18,3%.

По данным НБУ, активы банков в январе сократились на 2,4% и на 1 февраля 2009 года составили 905,8 млрд. грн. Общие активы на начало февраля были на уровне 954,1 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции - 81,3%.