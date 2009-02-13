Проблемные активы в украинских банках могут достичь 35-50%

По пессимистическому прогнозу, доля проблемных активов в украинских банках может достичь 35-50%. Об этом говорится в сообщении Standard & Poor`s (S&P), переданном агентству УНИАН.

S&P отмечает быстрый рост проблемных и «плохих» ссуд, как на корпоративном, так и на розничном направлениях кредитования. По оценкам рейтингового агентства, доля ссуд с признаками проблемности (в том числе реструктурированных) в совокупном объеме ссуд, выданных украинскими банками, быстро приближается к отметке 20% и собирается ее перешагнуть.

«Согласно самому пессимистическому сценарию, составленному нами для Украины, доля валовых проблемных активов (ВПА) может достичь 35-50%. Ухудшение качества активов связано с общим экономическим шоком, переживаемым Украиной, как экспортером сырья (упали как объемы вывозимых товаров, так и цены на них), невозможностью получения кредитов на рефинансирование в корпоративном секторе и тем, что более 50% совокупного кредитного портфеля украинских банков составляют валютные ссуды», - сообщает S&P.

В своем сообщении рейтинговое агентство подчеркивает, что в ситуации, когда курс гривни упал более чем на 60% по сравнению с пиковым уровнем, отмечавшимся в первом полугодии 2008 г., частные лица и компании Украины испытывают большие трудности, выплачивая взятые валютные кредиты. «Мы ожидаем, что трудности с привлечением депозитов и размещением долговых инструментов будут продолжать ограничивать возможности рефинансирования. Это особенно касается банков, имеющих крупные иностранные долговые обязательства, подлежащие погашению в 2009 г.», - отмечают в S&P.