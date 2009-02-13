Собственный капитал банков вырос

Собственный капитал украинских банков за январь 2009 года (по предварительным данным) увеличился на 4,3% и на 1 февраля составил 126,7 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, в структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 69%; дивиденды, направленные на увеличение уставного капитала, - 0,4%; эмиссионные разницы - 4,8%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 8,0%; результаты прошлых лет - 1,2%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, - 5,8%; результаты текущего года - 2,0%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 8,8%.

В НБУ не уточняют, за счет чего произошел рост собственного капитала коммерческих банков, как это практиковалось ранее.