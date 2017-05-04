Гривня "отвоевала" у доллара еще пару копеек

В четверг, 4 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,49 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9313/28,9641 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4858 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 478 сделки на сумму 339,60 миллиона долларов.