Гривня "отвоевала" у доллара еще пару копеек
17:50, 04 мая 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9313/28,9641 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В четверг, 4 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,49 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9313/28,9641 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4858 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 478 сделки на сумму 339,60 миллиона долларов.
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