Ситуация в «Надрах» может вызвать отток средств из других банков

Введение временной администрации в банке «Надра» может спровоцировать новый отток средств из других банков. Об этом говорится в сообщении Standard & Poor`s (S&P), переданном агентству УНИАН.

«Введение 10 февраля 2009 г. временной администрации в банке «Надра», входящем в шестерку крупнейших банков страны, говорит о серьезных сбоях в системе и само по себе, по нашему мнению, может спровоцировать новый отток средств из других банков», - говорится в сообщении.

В Standard & Poor`s отмечают, что сегодня Национальный банк Украины (НБУ) принимает различные антикризисные меры, но его возможности невелики и к тому же могут ограничиваться условиями соглашения с МВФ о финансировании. «С нашей точки зрения, результаты этих мер непредсказуемы ввиду крайне тяжелой макроэкономической обстановки, слабости институциональной системы и отсутствия у правительства Украины твердой решимости соблюдать условия программы МВФ. В последние месяцы принимались и различные законодательные меры вроде запрета на досрочное изъятие средств с банковских счетов или ограничения на рост активов, но они, по нашему мнению, лишь в небольшой степени способствовали поддержанию стабильности банковской системы», - считают в S&P.

В сообщении отмечается, что НБУ вынужден решать противоречащие друг другу задачи - предотвращать падение курса гривни и поддерживать ликвидность банковского сектора. «НБУ ужесточил порядок рефинансирования банков, что усложняет ситуацию с ликвидностью в банковском секторе. НБУ подталкивает собственников банков к увеличению капитала, но о готовности провести рекапитализацию объявили не более десятка из более 100 кредитных организаций страны. Полная неопределенность в вопросе о способности действующих акционеров производить вливания в свои банки увеличивает вероятность изменений в структурах собственности и присоединений к другим банкам», - подчеркивает S&P.