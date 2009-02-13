Большинство украинцев считают неприемлемым брать кредит у России

Большинство украинцев - 59% - считают неприемлемым для правительства брать у России кредит на покрытие дефицита государственного бюджета.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской исследовательской компанией GFK по заказу Национального института стратегических исследований. Результаты исследования представил на пресс-конференции в УНИАН директор института Юрий РУБАН.

В частности, категорически против кредита России высказались 48% опрошенных, “скорее нет” - 11%.

23% респондентов положительно относятся к кредиту у РФ, 8% - “скорее да”, 12% затруднялись с ответом.

На вопрос, “считаете ли вы приемлемым для правительства брать кредит у России, если по его условиям российские предприятия получат льготы на приобретение украинской собственности?”, 55% опрошенных ответили “нет”, 16% - “да”, 10% - “скорее нет”, 5% - “скорее да”.

На вопрос, “где правительство должно взять средства для выплат из госбюджета зарплат и пенсий?”, 41% респондентов ответил, что нужно сократить другие расходы госбюджета (кроме зарплат и пенсий), 15% считают, что нужно взять кредиты за рубежом, 6% - напечатать гривни на недостающую сумму, 4% - повысить налоги для предприятий, 2% - сэкономить, сократив зарплаты и пенсии, 1% - повысить налоги для граждан.

В случае, если Украина все же примет решение о привлечении иностранных кредитов, лишь 21% опрошенных поддерживают выбор России как страны-кредитора.

Вместе с тем 29% респондентов считают, что Украине вообще не нужно брать кредиты за рубежом, 15% уверенны, что кредит лучше брать в одной из стран Европы, 14% - у финансовых организаций (МВФ, Всемирный банк и тому подобное) .

Опрос проведен методом телефонного интервью. Всего опрошено 600 респондентов Максимальная возможная погрешность составляет 4%. Опрос проведен 10-12 февраля.

Справка УНИАН. На минувшей неделе СМИ сообщили, что правительство Украины пытается получить от РФ кредит на сумму 5 млрд. долл. США.

7 февраля т.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в первом раунде переговоров о предоставлении Украине этого кредита, который состоялся в Москве в пятницу, 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, во время встречи с министром РФ Алексеем КУДРИНЫМ были выдвинуты целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о распределении имущества бывшего СССР, согласно которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на любое имущество СССР); решение Украиной вопросов с собственностью прежнего бывшего СССР за рубежом; решение спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признание Украиной государственными долгами долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

Между тем предварительные финансовые условия возможного займа пока держат в секрете до утверждения сторонами.

Вечером 7 февраля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о переговорах относительно выделения Россией кредита для Украины.

9 февраля Минфин РФ сообщил, что Украина просила в России кредит в 5 млрд. долл., но официального обращения пока не поступало.