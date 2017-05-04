Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,48 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2648,5778 (4 мая – 2652,3425)

100 EUR – 2894,1010 (4 мая – 2896,0928)

10 RUR – 4,6005 (4 мая – 4,6457)

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Как сообщает УНИАН, 4 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,49 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9313/28,9641 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4858 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 478 сделки на сумму 339,60 миллиона долларов.