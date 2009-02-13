Fitch может продолжить снижение рейтингов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило страновой потолок с В+ до В, что может повлечь за собой последующее снижение рейтингов банков и компаний. Так прокомментировала УНИАН снижение агентством Fitch рейтинга Украины старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Мария МАЙБОРОДА.

«Дело в том, что рейтинг В+, на ступень выше нового странового потолка от Fitch, на данный момент имеют УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Форум, Укрэксимбанк и Нафтогаз», - объяснила аналитик.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитные рейтинги Украины и заявило, что в стране увеличиваются риски банковского и валютного кризисов, особенно в случае, если ей не удастся выполнить условия кредитного соглашения с МВФ.

Рейтинговое агентство также снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «В+» до «В», прогноз – негативный.

Помимо этого, Fitch поместило рейтинги банка «Кредит-Днепр», включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка «B-» (B минус), в список Rating Watch с пометкой «негативный». Одновременно Fitch отозвало все рейтинги банка.

Fitch также понизило долгосрочный рейтинг «Родовид Банк» (Киев) с уровня «СС» до уровня «D» и отозвало рейтинги банка. Данное решение обусловлено тем, что банк на сегодня не обслуживает все свои обязательства своевременно и в полном объеме.