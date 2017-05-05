Гонтарева вместо увольнения уходит в длительный отпуск

10:40, 05 мая 2017
Финансы
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Глава НБУ уходит в отпуск до осени, на время Гонтаревой отсутствия руководить Нацбанком будет ее первый заместитель Яков Смолий.

Фото УНИАН

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая подала президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, идет в долгосрочный отпуск.

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Как сообщил УНИАН источник в НБУ, на время отсутствия Гонтаревой руководить Нацбанком будет ее первый заместитель Яков Смолий.

Также собеседник сообщил, что назначение преемника Гонтаревой переносится на осень. "Она остается до осени", - сказал собеседник.

В Национальном банке Украины по запросу УНИАН информацию официально пока не подтвердили.

Ранее опрошенные УНИАН участники рынка называли преемником Гонтаревой главу правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука, однако официально факт переговоров об этом не подтвердили ни Лавренчук, ни пресс-служба банка, ни в Администрации президента.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на 7 лет.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева в начале апреля официально объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, других изменений в составе правления НБУ и политике регулятора не предвидится.

Гонтарева занимает должность главы НБУ почти 3 года, после того, как 19 июня 2014 года Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко о ее назначении после отставки с этого поста Степана Кубива.

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Новость в сюжете: Отставка Гонтаревой
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