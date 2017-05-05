Гонтарева вместо увольнения уходит в длительный отпуск

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая подала президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, идет в долгосрочный отпуск.

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Как сообщил УНИАН источник в НБУ, на время отсутствия Гонтаревой руководить Нацбанком будет ее первый заместитель Яков Смолий.

Также собеседник сообщил, что назначение преемника Гонтаревой переносится на осень. "Она остается до осени", - сказал собеседник.

В Национальном банке Украины по запросу УНИАН информацию официально пока не подтвердили.

Ранее опрошенные УНИАН участники рынка называли преемником Гонтаревой главу правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука, однако официально факт переговоров об этом не подтвердили ни Лавренчук, ни пресс-служба банка, ни в Администрации президента.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на 7 лет.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева в начале апреля официально объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, других изменений в составе правления НБУ и политике регулятора не предвидится.

Гонтарева занимает должность главы НБУ почти 3 года, после того, как 19 июня 2014 года Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко о ее назначении после отставки с этого поста Степана Кубива.